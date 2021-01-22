РИАМО - 22 янв. Подмосковные полицейские задержали в прошлом году четыре банды, которые совершили 13 разбойных нападений и два убийства, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Задокументирована деятельность 40 организованных групп, состоящих из 189 участников, на счету которых 255 преступлений», - уточняется в материале.

В рамках работы по противодействию коррупции в регионе к уголовной ответственности привлекли 323 человека. В данной сфере выявили 570 преступлений.

С прошлого года правительством Подмосковья и региональным главком МВД РФ реализуется совместный проект, который направлен на получение геномных профилей ранее судимых лиц.

«В рамках этой работы сотрудниками полиции передано в Бюро судебно-медицинской экспертизы более 2,5 тысяч образцов, содержащих геномную информацию. По результатам проведенных экспертиз установлено 15 лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких», - говористя в сообщении.

В прошедшем году в Московской области также обнаружено 47 нарколабораторий, часть из которых найдены благодаря информации от жителей. Общее число раскрытых наркопреступлений выросло на 7,4%. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонны наркотических средств.