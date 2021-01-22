РИАМО - 22 янв. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высказалась резко против участия детей в несанкционированных акциях в угоду политическим силам.

«Вы до сих пор верите в чистые помыслы тех, кто готов использовать горячие сердца наших детей, их чувство справедливости, их желание перемен и их незнание о том, что может произойти на самом деле?» - написала Мишонова в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети».

По ее словам, родители должны объяснить своим детям, что они смогут высказаться, когда станут старше.

«Они еще смогут менять эту жизнь к лучшему, когда обретут силы и понимание. Они еще будут управлять этой страной во благо уже своих детей. Никто не имеет права использовать жизни наших детей в своих интересах. Руки прочь от наших детей!» - добавила детский омбудсмен.

Ранее в соцсетях начали распространяться призывы к подросткам принять участие 23 января в несогласованных акциях в регионах РФ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что участие в несогласованных акциях может иметь серьезные последствия.