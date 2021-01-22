РИАМО - 22 янв. Росгвардейцы задержали 21-летнего уроженца республики Беларусь, когда он делал закладку с наркотическими веществами в районе Новоясеневского проспекта на юго-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Во время патрулирования территории росгвардейцы увидели молодого человека, который что-то прятал в снегу. Он попытался скрыться, когда увидел патрульный автомобиль.

«При проверке документов молодой человек заметно нервничал. На вопрос росгвардейцев, есть ли при нем запрещенные вещества, признался, что в кармане куртки находятся несколько свертков с запрещенным веществом. По словам задержанного, некоторое время назад он получил СМС-сообщение с координатами, где спрятаны наркотики, предназначенные для дальнейшего сбыта», - говорится в сообщении.

У мужчины при себе нашли и изъяли восемь свертков с веществом, которое экспертиза определила, как метилэфедрон. Росгвардейцы передали мужчину полиции для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве в разных округах столицы задержали около десяти человек, подозреваемых хранении и распространении наркотических веществ.​