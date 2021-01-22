РИАМО - 22 янв. До 10:00 23 января местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-800 метров, а также слабый гололед и гололедица на автодорогах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Автолюбителям посоветовали сильно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также рекомендуется не делать внезапных для других участников дорожного движения маневров.

«Уважаемые пешеходы! В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», - говорится в сообщении.

В непогоду горожанам посоветовали быть внимательными и осторожными. При необходимости следует звонить по телефону 101 или единому телефону доверия: 8 (495) 637-22-22.