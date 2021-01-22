РИАМО - 22 янв. Объявлены электронные аукционы по продаже нежилых помещений площадью 41,9 и 39,7 квадратных метра в Чехове, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объекты аукционов находятся в жилой зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков. Помещения имеют коммерчески выгодное месторасположение. Рядом с объектами торгов расположены объекты социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Сейчас данные помещения юридически и фактически свободны.

Аукционы пройдут 29 января 2021 года. Стартовая цена лотов составляет свыше 1,2 миллиона рублей каждый.

Заявку на участие в аукционе можно подать на электронной торговой площадке «РТС-тендер» до 26 января. Данные торги можно найти по номерам 42714 и 42715.