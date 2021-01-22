РИАМО - 22 янв. На территории Подмосковья до утра 23 января прогнозируется туман с ухудшением видимости до 300-800 метров, ожидается слабый гололед и гололедица на дорогах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Водителям порекомендовали быть острожными в непогоду. Не стоит делать лишние перестроения, обгоны и опережения.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - говорится в сообщении.

Пешеходам следует быть очень внимательными при переходе улиц и дорог, особенно при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», - уточняется в материале.

Также следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.