РИАМО - 22 янв. На территории Подмосковья до утра 23 января прогнозируется туман с ухудшением видимости до 300-800 метров, ожидается слабый гололед и гололедица на дорогах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Водителям порекомендовали быть острожными в непогоду. Не стоит делать лишние перестроения, обгоны и опережения.
Пешеходам следует быть очень внимательными при переходе улиц и дорог, особенно при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», - уточняется в материале.
Также следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.
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