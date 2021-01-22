РИАМО - 22 янв. Руководитель московского отделения Всероссийского союза отцов Алексей Чегодаев назвал попытку вовлечения детей в несанкционированные акции недопустимой, сообщает «360».

«Я обращаю внимание всех родителей. Побольше общайтесь со своими детьми, узнавайте, что ими двигает, мотивирует, искренне уважайте их мнение. Не допускайте манипуляций в их отношении», — подчеркнул Чегодаев.

Он уточнил, что родители должны сделать все, чтобы ребенок им доверял.

По его мнению, жесткие меры при общении и воспитании приведут только к тому, что ребенок начнет скрывать свои мысли и устремления, а это до добра не доведет.

Чегодаев добавил, что взрослым не нужно втягивать собственных детей в политические дела, так как это может привести к серьезным последствиям, а также плохо сказаться на будущем юного поколения.

Ранее ГУ МВД России по Москве напомнило, что за призывы и участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Правоохранительные органы будут принимать все меры для обеспечения порядка в мегаполисе.​​