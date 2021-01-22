РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. В подмосковных Люберцах в поселке Октябрьский в результате дорожно-транспортного происшествия скончался пешеход, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В 19:34 произошло ДТП на 30 километре М5 «Урал» в поселке Октябрьский в направлении Москвы.

«Произошло столкновение автомобиля Nissan с грузовым автомобилем. В результате автомобиль Nissan совершил наезд на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался», - сказал сотрудник.