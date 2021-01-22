РИАМО - 22 янв. По требованию Роскомнадзора социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала информацию, которая, по мнению ведомства, толкает детей к участию в несанкционированных акциях, сообщает ТАСС.

«Информация была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры и предписания Роскомнадзора», - говорится в сообщении.

Ранее соцсети TikTok, Instagram и YouTube удалили часть контента с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

По действующему законодательству за данные нарушения предусмотрены штрафы для юрлиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.​​