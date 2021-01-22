РИАМО - 22 янв. Специалисты подмосковного ОМОН «Русич» рассказали о технических новинках, имеющихся на вооружении инженерных подразделений Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

По словам зампреда правительства Подмосковья - руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева, сотрудники инженерно-технических подразделений ОМОН «Русич» Росгвардии ответственно и мужественно помогают обеспечивать безопасность в Подмосковье.

«Но главное, что у нас есть – это люди», - сказал начальник инженерного-технического отделения ОМОН «Русич» ГУ Росгвардии по Московской области, майор полиции Михаил Жакслыков.

Одной из передовых разработок является специальный подвижный комплекс «Каркас». Он оснащен оборудованием, необходимым для максимально безопасной работы сапера, в том числе переносным рентгено-телевизионным комплексом, радиолокатором для обнаружения управляемых взрывных устройств. Комплекс предназначен для выезда сотрудников на места происшествий вне городских условий, обнаружения, разведки и локализации взрывных устройств.

«Еще один из современных образцов техники – это модернизированный мобильный робототехнический комплекс МРК-15. Он позволяет вести инженерную разведку, досматривать транспорт, дистанционно обнаруживать, а также обследовать и обезвреживать взрывоопасные предметы», - говорится в сообщении.

Инженерно-технические подразделения ОМОН сегодня являются одними из самых востребованных и технически оснащенных подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области.