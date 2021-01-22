РИАМО - 22 янв. В Московской области благодаря комплексному подходу к решению проблем борьбы с преступностью общее количество преступлений уменьшилось на 4%, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД ФР по региону.

Также на 4% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

«Снизилось число убийств (на 15%), разбойных нападений (на 26%), грабежей (на 7%), краж (на 12%), в том числе из квартир (на 11%), автотранспорта (на 26%), вымогательств (на 24%)», - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году в регионе было раскрыто 47 тысяч преступлений, а также выявлено свыше 32 тысяч лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния.

При этом число преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 7%, в том числе на улице - на 10%.

Комплекс «Безопасный город» помог полицейским раскрыть 1994 преступления, а еще зафиксировать свыше 8 тысяч нарушений.