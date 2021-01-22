РИАМО - 22 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей воздержаться от участия в несогласованных акциях, чтобы провести предстоящие выходные без эксцессов.

«Добрый вечер, дорогие жители Подмосковья. Наступают выходные. Хочу пожелать, чтобы они прошли традиционно, без эксцессов и неприятностей. Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что родители несут полную ответственность за детей. Поэтому он посоветовал жителям поговорить с детьми и убедить их отказаться от участия в этой акции.

«Безусловно, каждый из нас имеет право на то, чтобы высказать свое мнение, но делаться это должно строго в рамках закона. Хочу пожелать всем хороших выходных и до встречи!» – заключил губернатор.

Ранее в соцсетях начали распространяться призывы к подросткам принять участие 23 января в несогласованных акциях в регионах РФ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их здоровья.

Генпрокуратура РФ напомнила, что призывы участвовать в несанкционированных акциях образуют состав административного правонарушения. Кроме того, за это предусмотрена уголовная ответственность.

Официальный представитель МИД страны Мария Захарова попросила россиян сделать все зависящее, чтобы дети «не стали разменной монетой в адской постановке».