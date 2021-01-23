РИАМО - 23 янв. В Москве временно закрыли участок Калужско-Рижской линии подземки от станции «Беляево» до «Новых Черемушек», для пассажиров запустят компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Данный участок ветки метрополитена закрыт по 7 февраля.

«На участке идет прокладка тоннеля будущей Большой кольцевой линии, поэтому поезда будут курсировать от станции «Новые Черемушки» в центр и от станции «Беляево» на юг», — говорится в сообщении.

По маршруту закрытых станций подземки будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы маршрута КМ. Также ряд дополнительных маршрутов запустят от закрытых станций до соседних веток метрополитена.

Автобусы маршрута КМ будут работать с 05:30 до 02:00. Интервал их движения составит около минуты.

Пассажиры смогут доехать до нужного места через Бутовскую, Сокольническую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро. А дежурные инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) подземки помогут им построить альтернативные маршруты.

Движение транспорта ограничили на юго-западе города на время закрытия участка «оранжевой» линии, ограничения будут действовать до 9 февраля включительно. Это сделано для того, чтобы общественный транспорт столицы ходил без опозданий и справлялся с большим потоком пассажиров.

Городскому транспорту с субботы выделили обособленные полосы для движения. Они находятся на участке улицы Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до Профсоюзной улицы, на Профсоюзной улице от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая, от остановки «Метро «Беляево» до улицы Миклухо-Маклая.

Еще выделенные полосы появились на улице Гарибальди от Новочеремушкинской до Профсоюзной улицы, а также от дома №23 до Профсоюзной улицы.

Кроме того, на данном участке дороги перекрыли несколько съездов, дублеров, поворотов и выездов, а еще уменьшили число парковок.

Автомобилистам посоветовали не выезжать на Профсоюзную улицу, а объезжать ее по Ленинскому проспекту, улице Введенского, Севастопольскому проспекту или улицам внутри районов.

Длина Большого кольца столичной подземки составит 70 километров. БКЛ свяжет периферийные районы мегаполиса между собой. Для пассажиров время в пути уменьшится вдвое.​

Москвичам рассказали, как доехать до метро во время закрытия участка «оранжевой» линии>>