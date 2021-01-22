РИАМО - 22 янв. Первый заказ фермерской продукции доставлен с подмосковного рынка Одинцова в рамках совместного проекта «Цифрового Фермера» и «Яндекс.Еды», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Сегодня мы запустили совместный проект сервисов «Цифровой Фермер» с «Яндекс.Еда» по доставке фермерских продуктов с рынка, что позволит значительно расширить аудиторию потребителей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что это увеличит оборот для производителей и сделает такую форму цифрового рынка более привлекательной для всех.

«Мы планируем запустить подобную работу на 25 рынках Московской области до конца 2021 года», - сказал Воскресенский.

По его словам, цены в приложении такие же, как на рынках. Сервисом удобно пользоваться особенно пожилым людям.