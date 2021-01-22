РИАМО - 22 янв. В Московской области перед судом предстанет бывший глава Раменского городского округа, обвиняемый в убийстве своей знакомой, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, в ночь с 1 на 2 мая 2019 года обвиняемый, находясь в салоне автомобиля своей знакомой, в ходе ссоры совершил ее убийство путем удушения. После чего он скрылся с места происшествия. 4 мая автомобиль вместе с телом потерпевшей обнаружен сотрудниками полиции», - говорится в сообщении.

В конце мая следствие установило причастность главы городского округа к совершенному преступлению, и его задержали.

Проведены не менее 26 экспертиз, допросы, следственный эксперимент, психофизиологические исследования. Изучены биллинги, детализации телефонных звонков и видео с камер видеонаблюдения.

Уголовное дело в ближайшее время вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.