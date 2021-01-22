РИАМО - 22 янв. В Подмосковье с начала этого года было принято более 7,5 тысячи заявлений на государственные услуги по земле и имуществу, предоставление госуслуг в регионе базируется на удобстве и безопасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что прием документов на госуслуги земельно-имущественного блока не прекращался в новогодние дни благодаря электронному формату взаимодействия.

«Самой популярной у граждан, как и прежде, стала услуга по перераспределению земель, на которую жители подали 1,6 тысячи заявлений», – говорится в сообщении.

За предварительным согласованием предоставления участков земли обратились свыше 850 граждан, а за предоставлением земли в аренду и собственность без торгов - свыше 700, аналогичное количество заявлений поступили на услугу по выдаче разрешений на размещение объектов.

Министр имущественных отношений области Наталья Адигамова уточнила, что за последнюю неделю от граждан на услуги по земле поступило свыше 3,7 тысячи заявлений, а в первые две недели 2021 года количество заявлений на оформление имущества в регионе составило более чем 3,8 тысячи.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки цифровой формат представляет собой лучший способ взаимодействия с органами власти, так как он безопасен для здоровья. На текущий момент средний срок получения имущественных услуг составляет 15 рабочих дней.

Как бесплатно получить землю в Подмосковье многодетным семьям>>