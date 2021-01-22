РИАМО - 22 янв. В Мособлдуме обсудили вопрос обращения с отходами на территории Раменского городского округа, жители населенных пунктов Чулково, Михайловская Слобода и Еганово сообщают депутатам о беспорядке, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Жители жалуются на скопление большого количества техники и завоз отходов, в том числе, предположительно ТКО, с площадки строительства научного кластера МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве», – сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Также поступают жалобы на шум и неприятный запах. Для прояснения ситуации в январе провели две встречи с жителями, создана комиссия, которая провела проверку на месте.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов подчеркнул, что нарушений не выявлено, однако еще предстоит дальнейшее более подробное изучение сложившейся ситуации.