РИАМО - 22 янв. Соцсеть TikTok заблокировала 38% информации, которая вовлекает детей в опасные для жизни и здоровья мероприятия и действия, сообщает Nation News.

«Распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной удалось прекратить в социальной сети «ВКонтакте», - добавляется в сообщении.

Кроме того, в соцсети Instagram убрано 17% подобных данных. На платформе YouTube на 50% ограничили доступ к призывам участвовать в несанкционированных акциях.

Ранее российский следком возбудил уголовное дело по факту вовлечения детей в противоправные действия, представляющие опасность для их здоровья.

Также Генпрокуратура РФ вынесла повторные предостережения руководителям интернет-компаний из-за распространения призывов к выходу на незаконные публичные мероприятия 23 января.​​