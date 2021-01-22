РИАМО - 22 янв. В столице по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело, непрофессиональный пилот сел за штурвал вертолета и управлял воздушным судном, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В ноябре 2020 года в районе аэродрома «Мячково» в ходе полета на вертолете «Робинсон-44», находящегося в пользовании индивидуального предпринимателя, оказывались услуги, заключавшиеся в полете и обучению пилотированию», - говорится в сообщении.

Во время оказания услуг пассажирке, которая не имела удостоверения пилота и не проходила соответствующего обучения, разрешили частично поуправлять вертолетом. На борту в этот момент вместе с ней находилось еще два пассажира.

Следователь Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте продолжает собирать материалы. Расследование уголовного дела продолжается.