РИАМО - 22 янв.​ Подъем заболеваемости коронавирусом может начаться в Москве через 10-12 дней после несанкционированной акции 23 января, сообщает РИА Новости.

«Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия , от которых мы только ушли», - сказала глава управления столичного Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Она добавила, что стабилизацию ситуации с инфекцией удалось достичь благодаря усилиям огромного числа людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан воздержаться от выхода на несогласованную акцию 23 января. Он напомнил, что ситуация по коронавирусу не позволяет проводить массовые мероприятия.

Кроме того, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вовлечения детей в противоправные действия, которые представляют опасность для их здоровья.

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22 ЯНВАРЯ

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