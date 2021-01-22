РИАМО - 22 янв. Руководитель движения «Семейный фронт» Павел Пожигайло призвал россиян провести беседу со своими детьми, чтобы убедить их не выходить на несогласованные акции 23 января, сообщают «Известия».

По словам общественника, несовершеннолетние становятся жертвами манипуляций в интересах западных структур. Для этого активно используются социальные сети.

«Чем история с митингами 23 января отличается от продажи детей? Это в чистом виде продажа наших детей, за наш счет, чтобы прибыль и дивиденды получили люди и структуры, которые не являются гражданами РФ. Интересанты за океаном», — сказал Пожигайло.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан воздержаться от выхода на несогласованную акцию 23 января.

Генпрокуратура напомнила, что призывы участвовать в несанкционированных акциях образуют состав административного правонарушения. Кроме того, за это предусмотрена уголовная ответственность.​​