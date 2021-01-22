РИАМО - 22 янв. Четырем государственным театрам Подмосковья разрешили увеличить максимальное количество зрителей до половины от вместимости зала, говорится в сообщении-пресс службы министерства культуры Московской области.

«С сегодняшнего дня в четырех подмосковных государственных театрах, которые находятся на территории столицы – Московском Губернском театре, областном театре юного зрителя, театре «Русский балет» и областном театре кукол, максимальное количество зрителей увеличивается до 50% от вместимости зала», - говорится в сообщении.

Ранее в театрах на территории столицы из-за ситуации с коронавирусом можно было заполнять залы только на 25%.

Новые билеты уже в продаже. Расписание спектаклей можно узнать в театральной афише.

При посещение театров необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и санитарные нормы.

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