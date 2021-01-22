РИАМО - 22 янв. Политические силы призывают детей выйти на несогласованные акции только в том случае, когда не работают все остальные методы достижения целей, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Читаю ленту. И вот, что я скажу. Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей», - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Она попросила россиян сделать все зависящее, чтобы дети «не стали разменной монетой в этой адской постановке».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан воздержаться от выхода на несогласованную акцию 23 января. Он напомнил, что ситуация по коронавирусу не позволяет проводить массовые мероприятия.

Кроме того, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вовлечения детей в противоправные действия, которые представляют опасность для их здоровья.