РИАМО - 22 янв. В кассах Российской железной дороги внедряют систему автоматического ввода данных паспорта в бланки билетов в кассах дальнего следования, это позволит повысить скорость обслуживания, сообщается на сайте РЖД.

При оформлении билетов кассиру достаточно будет приложить документ к сканеру и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа.

«Подобные комплексы позволят значительно сократить время оформления билетов, минимизировать возможность ошибки при оформлении и повысить производительность работы кассиров», - говорится в сообщении.

Нововведение позволить за несколько секунд распознать данные не только российского внутреннего паспорта, но и заграничного паспорта, свидетельства о рождении, а также паспортов почти 200 стран мира.

Это особенно эффективно при оформлении билетов гражданам других стран, так как в зависимости от страны выдачи паспорта и особенностей самого документа поля с указанием имени и фамилии могут меняться местами и содержать несколько слов.

Теперь это будет занимать не больше 5 секунд, тогда как раньше для этого требовалось гораздо больше времени.

Компания получила 835 таких аппаратных комплексов, они установлены на крупнейших вокзальных комплексах России.