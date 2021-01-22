РИАМО - 22 янв. В РФ начинается декларационная кампания, уже можно представлять сведения за отчетный период прошлого года, новацией 2021 года является необходимость представления сведений о цифровых активах, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В рамках декларационной кампании лица, замещающие государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы, включенные в соответствующие перечни, представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», - говорится в сообщении.

Лицам, на которых возложена такая обязанность, во избежание представления недостоверных или неполных сведений о доходах, рекомендуется использовать сведения, полученные из официальных источников – банков и иных кредитных организаций, налоговых органов, Росреестра.

«В целях минимизации рисков совершения коррупционных правонарушений служащим необходимо обратить внимание на обзор типичных нарушений, допущенных при заполнении справок, подготовленный Главным управлением региональной безопасности Московской области», - подчеркнул зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

В этом году впервые нужно будет представлять сведения о цифровых активах в ходе декларационной кампании. Согласно указу президента РФ от 10 декабря 2020 года №778 устанавливается обязанность отдельных лиц, претендующих на соответствующие должности, представлять в форме уведомления сведения о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых активах и цифровой валюте. Изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Кадровым службам органов госвласти и органов местного самоуправления необходимо обратить на это нововведение особое внимание и руководствоваться в работе методическими рекомендациями Минтруда России.