РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании на улице Горького подмосковного Подольска, погибших и пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В пятницу в 16:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, улица Горького. Погибших и пострадавших нет», - сказал сотрудник.

Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 16 человек.