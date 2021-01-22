РИАМО - 22 янв. В Москве в пятницу загруженность дорог достигла семи баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на улицах Земляной Вал, Садовая-Спасская, Садовая-Каретная, 1-я Тверская-Ямская, Самотечной эстакаде и других.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе Москвы, на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до пять баллов, к 21:00 - до трех баллов.