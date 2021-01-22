РИАМО - 22 янв. Компания «Кромис» из подмосковных Химок, первая запатентовавшая лекарство от коронавируса, внесла таким образом большой вклад в развитие страны, сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев.
«Первое лекарственное средство от коронавируса – «Авифавир» – запатентовано на подмосковную компанию из города Химки «Кромис». «Авифавир» – тот препарат, которым было начато лечение уже в мае прошлого года, он получил огромное распространение. И очень важно, что препарат был своевременно создан», - сказал Ивлиев в эфире «Радио 1».
По его словам, своевременное патентование и введение в оборот «Авифавира» стало прорывом.
Он отметил, что регистрация подмосковного препарата по значимости находится почти на одном уровне с регистрацией антикоронавирусной вакцины «Спутник V».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в феврале Подмосковье получит около 200 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», также регион подал заявку на получения вакцины «Вектор».
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