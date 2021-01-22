РИАМО - 22 янв. Компания «Кромис» из подмосковных Химок, первая запатентовавшая лекарство от коронавируса, внесла таким образом большой вклад в развитие страны, сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев.

«Первое лекарственное средство от коронавируса – «Авифавир» – запатентовано на подмосковную компанию из города Химки «Кромис». «Авифавир» – тот препарат, которым было начато лечение уже в мае прошлого года, он получил огромное распространение. И очень важно, что препарат был своевременно создан», - сказал Ивлиев в эфире «Радио 1».

По его словам, своевременное патентование и введение в оборот «Авифавира» стало прорывом.

«Когда в апреле-мае все было в темноте, это был луч света. Когда мы в Роспатенте получили эти заявки, мы поняли, что наши ученые готовы бороться, что будет лечение, что все не так беспросветно и страшно. «Кромис» – это компания, которая сделала очень многое для страны в целом», – добавил Ивлиев.

Он отметил, что регистрация подмосковного препарата по значимости находится почти на одном уровне с регистрацией антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в феврале Подмосковье получит около 200 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», также регион подал заявку на получения вакцины «Вектор».

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