РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. За 2020 год в городском округе Люберцы устранили более 60 несанкционированных проходов в ограждениях железнодорожных путей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

На территории городского округа Люберцы действует одна пассажирская железнодорожная станция Люберцы-1 и восемь пассажирских платформ Ухтомская, Люберцы-2, Коренево, Овражки, Панки, Томилино, Красково, Малаховка со средним пассажиропотоком около 30 тысяч человек в сутки. Наибольший пассажиропоток на станции Люберцы-1 - в среднем 16 тысяч человек в сутки 2020 году.

«В Люберцах создана рабочая группа, которая регулярно проводит рейды с представителями МТДИ, ОАО «РЖД», транспортной прокуратуры, линейного отдела УВД по выявлению и ликвидации «народных троп», предупреждению несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры. В 2020 году были устранены более 60 несанкционированных проходов в ограждениях железнодорожных путей», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что семь проходов закрывались неоднократно, в шести местах проведены работы по затруднению подхода к несанкционированным проходам в ограждении ОАО «РЖД». Летом 2020 года проведены работы по ликвидации всех выявленных проходов в ограждении ОАО «РЖД» силами администрации.

«На территории городского округа в 2020 году при участии представителей МТДИ, транспортной прокуратуры, линейного отдела УВД проведено три рейда по профилактике несанкционированного прохода граждан на объекты железнодорожной инфраструктуры», - пояснил Ружицкий.

По его словам, в 2020 году на территории Люберец зафиксировано 23 случая гибели граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Наиболее травмоопасными участками являются перегоны «платформа Ухтомская – станция Люберцы-1» (восемь случаев в год), «платформа Томилино - платформа Красково (шесть случаев).

«Дорогие друзья! Убедительно прошу вас переходить железнодорожные пути только в строго отведенных для этого местах. Минута сэкономленного времени может стоить вам жизни», - добавил Ружицкий.