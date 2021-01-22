РИАМО - 22 янв. Генпрокуратура РФ вынесла повторные предостережения руководителям интернет-компаний в связи с распространением призывов участвовать в несогласованных публичных акциях 23 января, сообщает ТАСС.

«В связи с распространением в соцсетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона 23 января текущего года, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий», - сказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Он напомнил гражданам и юрлицам, что призывы участвовать в несанкционированных акциях образуют состав административного правонарушения. В случае провокаций и попыток насильственных действий это может быть квалифицировано уже как уголовное преступление - массовые беспорядки. Вовлечение подростков в указанную противоправную деятельность также может привести к уголовному наказанию.

«Таким образом, лица, призывающие к участию в незаконных массовых акциях, могут быть привлечены к уголовной ответственности», - добавил он.​