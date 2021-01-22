РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Жители городского округа Люберцы могут поучаствовать во Всероссийском марафоне «Союзмультфильму - 85», его победителям достанутся путевки в международный детский центр «Артек», говорится в сообщении министерства просвещения России.

«Вот уже 85 лет «Союзмультфильм» радует нас и наших детей потрясающими мультфильмами, такими как: «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Простоквашино», «Приключения Пети и Волка» и другие. Давайте отметим это событие вместе в рамках творческого конкурса. Победители в номинациях будут награждены путевками в международный детский центр «Артек», - говорится в сообщении.

Для участия надо поставить лайк на конкурсный пост Минобрнауки РФ, подписаться на аккаунт ФГБУК «ВЦХТ», разместить на личной странице в соцсетях рисунок с персонажем из мультфильмов или видео с исполнением песни из любимого мультфильма «Союзмультфильма» и хештегом #ВЦХТСОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ и сделать репост в сторис.

В конкурсе будет несколько номинаций: «Самое профессиональное исполнение песни», «Самое креативное исполнение песни», «Самый профессиональный рисунок», «Самый креативный рисунок».

24 января в 19:00 @vcht.center отберет лучшие работы, которые будут размещены на платформе Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества.

Победителей в номинациях объявят до 15 февраля.