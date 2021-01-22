РИАМО - 22 янв. В ночь с 23 на 24 и с 30 на 31 января будет скорректирован график движения на Киевском направлении, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

23 января с 22:55 до 09:55 24 и 30 января с 22:50 до 09:50 31 января по станции Толстопальцево будут проводиться работы по развитию железнодорожной инфраструктуры.

«Все электропоезда проследуют по одному пути. Ряд поздних и ранних пригородных поездов будет выведен из расписания», - говорится в сообщении.

Расписание рейсов: 24 января Солнечная – Нара в 08:10. Автобус проследует с остановками по требованию: «Пл. Переделкино» – 08:20, «27 км» на Минском шоссе (рядом со станцией Внуково) – 08:42, «Ст. Лесной городок» – 08:45 «Деревня Зайцево» – 08:52, «Пл. Кокошкино» – 09:03, «Пл. Крекшино» – 09:17, «Ст. Апрелевка» – 09:33, «Улица Крылова» городское поселение Апрелевка – 09:38, «Деревня Алабино» – 09:41, «Ст. Селятино» – 09:48, «Поселок Рассудово» – 09:58, «Кузнецовский свинокомплекс» – 10:01, «Бекасово-1» – 10:07.

Апрелевка – Киевский вокзал в 06:40; 09:10. Автобус отправляется с остановки «Станция Нара». Он проследует с остановками «Ст. Крекшино» (по требованию) – 06:56; 09:26, «Пл. Кокошкино» (по требованию) – 07:10; 09:40, «Деревня Зайцево» (по требованию) – 07:21; 09:51, «Ст. Лесной городок» (по требованию) – 07:28; 09:58, «27 км» на Минском шоссе (рядом со станцией Внуково); (по требованию) – 07:31; 10:01, «Пл. Переделкино» (по требованию) – 07:53; 10:23.

Нара – Киевский вокзал в 08:40. Автобус отправляется с остановки «Станция Нара». Он проследует с остановками: «Бекасово-1» – 08:52, «Кузнецовский свинокомплекс» – 08:58, «Поселок Рассудово» – 09:01, «Ст. Селятино» – 09:11, «Деревня Алабино» – 09:18, «Улица Крылова» гп. Апрелевка – 09:21, «Ст. Апрелевка» – 09:26, «Ст. Крекшино» (по требованию) – 09:42, «Пл. Кокошкино» (по требованию) – 09:56, «Деревня Зайцево» (по требованию) – 10:07, «Ст. Лесной городок» (по требованию) – 10:14, «27 км» на Минском шоссе (рядом со станцией Внуково); (по требованию) – 10:17, «Пл. Переделкино» (по требованию) – 10:39.

Внуково – Лесной Городок в 06:40; 08;20; 09:15. Автобус проследует без остановок. Лесной городок – Киевский вокзал в 07:20; 08:50; 09:30. Автобус проследует с остановкой:«ст. Внуково» – 07:30; 09:00; 09:40. 31 января Лесной городок – Киевский вокзал в 05:50; 07:30; 08:45; 09:25. Автобус проследует с остановкой: «ст. Внуково» – 06:00; 07:40; 08:55; 09:35.

Апрелевка – Киевский вокзал в 06:40; 08:35. Автобус отправляется с остановки «Станция Нара». Он проследует с остановками по требованию: «Ст. Крекшино» (по требованию) – 06:56; 08:51, «Пл. Кокошкино» (по требованию) – 07:10; 09:05, «Деревня Зайцево» (по требованию) – 07:21; 09:16, «Ст. Лесной городок» (по требованию) – 07:28; 09:23, «27 км» на Минском шоссе (неподалеку от станции Внуково); (по требованию) – 07:31; 09:26, «Пл. Переделкино» (по требованию) – 07:53; 09:48.

Киевский вокзал – Нара в 08:15. Автобус проследует с остановками по требованию: «Ст. Апрелевка» – 09:25, «Улица Крылова» гп. Апрелевка – 09:30, «Деревня Алабино» – 09:33, «Ст. Селятино» – 09:40, «Поселок Рассудово» – 09:45, «Кузнецовский свинокомплекс» – 09:48, «Бекасово-1» – 09:53.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации на Киевском шоссе и в населенных пунктах по маршруту следования.