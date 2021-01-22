РИАМО - 22 янв. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их здоровья, сообщается на сайте СК РФ.

Дело возбудили после проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников.

«На территории Москвы и других субъектов Российской Федерации действуют ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В этой связи уполномоченными органами власти отказано в проведении 23 января 2021 года митингов», - говорится в сообщении.

Из-за пандемии и действующих ограничений проведение массовых мероприятий создает для детей реальную угрозу заболевания.

«Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах», - уточняется в материале.

В данного дела начат комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление лиц, опубликовавших призывы к несовершеннолетним об участии в противоправной деятельности.

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