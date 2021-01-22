РИАМО - 22 янв. Профильное подразделение МВД России инициировало проведение доследственной проверки в отношении руководителей штабов оппозиционера Алексея Навального по факту организации провокаций и насильственных действий, сообщается на сайте ведомства.

«В правоохранительные органы поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Данные действия широко освещаются в соцмедиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ.

Ранее в TikTok опубликовали ряд видеороликов с участием молодых людей в полицейской форме, которые заявляли о поддержке несанкционированных публичных акций и нежелании продолжать службу в ОВД.

«МВД России опубликовало в своих официальных аккаунтах в социальных медиа разъяснение, что данные видеоролики являются постановочными и носят фейковый характер. Их участники не имеют отношения к органам внутренних дел. Некоторые из них уже принесли извинения, которые вы наверняка видели в соцсетях», - добавляется в материале.​