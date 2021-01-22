РИАМО - 22 янв. В Мытищинском лесопарке по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева создается инфраструктура для комфортного отдыха жителей, в пятницу вице-губернатор Наталья Виртуозова проверила, как реализуется это поручение, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Мытищинский лесопарк всегда был точкой притяжения для жителей, проживающих в городском округе, а также из Москвы. На территории не хватало освещения, надежной лыжни, обустроенных зон отдыха. Два года назад губернатор дал поручение главе городского округа благоустроить лесопарк - у нас очень много тех, кто занимается лыжами профессионально или для души», - сказала Виртуозова.

Она уточнила, что сейчас реализована первая очередь проекта - 3,5 километра освещенной лыжни вдоль сказочного хвойного леса.

«Территория благоустроена: есть теплые туалеты, возможность перекусить, и главное - прокат, раздевалки, душевые. До конца 2021 протяженность лыжни составит уже 7 километров. Профессиональные лыжники очень просят удлинить дистанцию», - добавила вице-губернатор.

Лыжную базу с пунктом проката официально открыли перед Новым годом. За праздничные дни ее посетили почти 2,5 тысячи жителей. В аренду за 200 рублей в час можно взять комплект беговых или прогулочных лыж с палками и ботинками, также на прокат предоставляются тюбинги – 100 рублей в час.

Также можно прийти со своим оборудованием и при необходимости мастера проведут его обработку и ремонт. В теплых раздевалках есть персональные шкафчики, установлены сушилки для ботинок. Летом здесь будет организован велопрокат и обслуживание велосипедов.

Вице-губернатор прокатилась на лыжах и пообщалась с ребятами из спортивной школы «Авангард». На новой базе планируют разместить круглогодичное школьное отделение «Лыжные гонки», где будут заниматься юные любители спорта от восьми до 17 лет.

«Мы разговаривали с воспитанниками спортивной школы, для них длина лыжни 3,5 километра - мало. К началу декабря здесь будет 7 километров освещенной трассы, работы уже ведутся. Мгновенно расходится прокат, за весенне-летний сезон количество спортивного снаряжения увеличат», - отметила Виртуозова.