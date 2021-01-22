РИАМО - 22 янв. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский открыл движение по новой магистрали муниципалитета, которая соединит новые микрорайоны Видного с выездом на МКАД, минуя центр города, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мы долго шли к этому открытию: потребовалось основательное укрепление дороги и вынос подземной кабельной линии, затем в наши планы вмешалась пандемия. Еще раз благодарю строителей за приложенные усилия и жителей – за терпение», - сказал Спасский.

Долгожданный выезд был необходим для 55 тысяч жителей быстрорастущей южной части Видного. На первом этапе движение по дороге запущено через улицу Донбасскую. Сейчас выехать можно на проспект Ленинского Комсомола, к железнодорожной станции «Расторгуево» и дальше – на улицу Старо-Нагорную, а с нее – на МКАД. Во втором квартале текущего года планируется завершить строительство второго этапа – съезда на трассу М4 «Дон».

Транспортную ситуацию в Видном держит на особом контроле губернатор Андрей Воробьев. Кроме строительства указанной дороги в 2020, в городе также провели реконструкцию двух ключевых перекрестков и начали строительство выезда из еще одного крупного жилого комплекса – «Зеленые аллеи».