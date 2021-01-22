РИАМО – 22 янв. В Москве расследуют уголовное дело после смерти 11-летнего мальчика, который погиб, вероятно, выполняя челлендж из Tik-Tok, сообщает kp.ru.

Тело ребенка нашла его мать вечером 21 января, когда вернулась с младшей дочерью из детского сада.

«Ребенок лежал без сознания с признаками асфиксии. Женщина вызвала скорую помощь, до приезда медиков пыталась сама делать сыну искусственное дыхание, но спасти его не удалось», - рассказал источник издания.

В семье пятеро детей. Сестра погибшего рассказала, что трагедия могла произойти при выполнении некого челленджа, опубликованного в TikTok. По ее словам, за несколько дней до трагедии они смотрели такие трюки.

Следственный комитет в отношении неопределенных лиц возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».