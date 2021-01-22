РИАМО - 22 янв. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в рамках рабочей поездки в Одинцовский городской округ посетил тепличный комплекс и пообещал рассмотреть вопрос поддержки этого предприятия, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Он ознакомился с работой комплекса, осмотрел парник по выращиванию зелени и огурцов. О производстве Воскресенскому рассказали ресторатор - владелец теплиц Аркадий Новиков и директор предприятия Леонид Шацкий.

«Для круглогодичного производства на территории предприятия эксплуатируется газовая котельная и энергетические установки - лампы для досвечивания растений, обеспечивающие ведение основного вида деятельности комплекса. Для выращивания продукции высокого качества хозяйство закупает элитные семена гибридов овощных культур и высококлассные удобрения. Во время встречи стоял вопрос о поддержке предприятия, который планируется рассмотреть в ближайшее время», - отметил Воскресенский.

По его словам, в 2021 году на предприятии планируют вырастить 780,6 тонны огурцов, 3,10 тонны земляники, 1 129 тысячи штук салата в горшочках и 270 тысяч штук рукколы в горшочках.

«Агроном» - тепличный комплекс закрытого грунта, расположенный на площади 6 гектаров в Московской области. Предприятие с 2002 года выращивает овощи, зелень и ягоды. Готовая продукция реализуется через торговые сети Москвы и Московской области под торговой маркой «Новиков».