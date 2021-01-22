РИАМО - 22 янв. В Москве планируют ввести в эксплуатацию 9 объектов культуры до конца текущего года, сейчас на них идут строительные или ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В ближайшие три мы планируем завершить работы по строительству и реконструкции еще 21 объекта. Перед нами стоит задача создания комфортной городской среды и возможностей для досуга во всех столичных районах», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что в 2021 году завершится реконструкция моста через Большую грузинскую улицу, который соединит старую и новую территории Московского зоопарка. Также там построят новый павильон «Ластоногие». Еще один вход в зоопарк открылся со стороны метро «Баррикадная».

На территории музея-заповедника «Царицыно» пройдет реконструкция «Оранжерейных прудов». А в природно-ландшафтном музее-заповеднике «Коломенское» построят внутриплощадочные инженерные коммуникации.

По словам Бочкарева, за прошедшие 10 лет в Москве отрыли 56 объектов культуры.