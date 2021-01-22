РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 янв. Жителя подмосковного Красногорска задержали за присвоение 75 тысяч рублей из кассы магазина, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от представителя одного из магазинов, расположенного на улице Международная, о хищении денежных средств из кассы. Сумма материального ущерба составила 75 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции микрорайона Павшино по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 21-летний местный житель, который, пользуясь служебным положением, присвоил себе денежные средства», - говорится в сообщении.

По данному факту следователь Следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заключается в материале.