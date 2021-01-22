РИАМО - 22 янв. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) запатентовали метод лечения беременных пациенток с бронхо-легочной и фетоплацентарной недостаточностью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Эти изменения в плаценте могут привести к гипоксии или задержке развития плода. Помимо основного лечения врачи МОНИИАГ начали использовать гелиево-кислородную смесь, подогретую до 50-60 градусов. В МОНИИАГ эту технологию применяют уже несколько лет, а сейчас в России ее применяют в случае тяжелого течения болезни, вызванной коронавирусом.

«Применение ингаляций гелиокса для усиления доставки кислорода к тканям плода в условиях фетоплацентарной недостаточности, в сочетании с небулайзерной терапией, позволило повысить эффективность лечения, нормализовать функцию внешнего дыхания и ликвидировать гипоксию, связанную с неконтролируемым течением бронхиальной астмы у беременных», - рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Инновационный метод лечения в МОНИИАГ разрабатывали более 3 лет. За это время врачи вылечили 81 пациентку с хроническими обструктивными болезнями легких и фетоплацентарной недостаточностью.