РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В Подольском краеведческом музее открылась выставка, посвященная 75-летию АО ОКБ «Гидропресс», которое ориентировано на проектирование и конструирование ядерных установок и оборудования для них, сообщается на сайте музея.

«Выставку, посвященную 75-летию предприятия «Гидропресс», можно посетить до 8 февраля в Подольском краеведческом музее. ОКБ «Гидропресс» создано в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР от 28 января 1946 года. Деятельность ОКБ «Гидропресс» начиналась с разработки проектов и оборудования ряда опытных реакторных установок исследовательского назначения», - говорится в сообщении.

Предприятие осуществляет сложный комплекс конструкторских, расчетно-теоретических, экспериментально-исследовательских и производственных работ по созданию реакторных установок для АЭС различного назначения, обладающих свойствами повышенной безопасности, надежности и экономичности, конкурентоспособных в Российской Федерации и за рубежом.

Сейчас деятельность АО ОКБ «Гидропресс» ориентирована на проектирование и конструирование ядерных установок и оборудования для них. Приоритетной в деятельности бюро является разработка проектов реакторных установок с ВВЭР.