РИАМО - 22 янв. Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в несанкционированной акции 23 января.

«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым и еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Собянин попросил родителей обратить внимание на этот факт и не подвергать детей риску «в угоду провокаторам».

Мэр также обратился к организаторам несогласованного митинга и к тем, кто планирует участвовать в нем, и порекомендовал воздержаться от таких действий.

Столичный градоначальник отметил, что правоохранительные органы будут обеспечивать необходимый порядок в городе.

Мэр также подчеркнул, из-за ситуации с пандемией коронавируса в Москве продолжает действовать ряд ограничений.

«Уважаемые горожане, ситуация с коронавирусом в Москве внушает осторожный оптимизм. С пониманием определенных рисков было отменено дистанционное обучение школьников, увеличена до 50% максимальная заполняемость театров и кинозалов. Но должен сказать, что риски остаются крайне серьезными. <…> В этих условиях мы должны соблюдать требования санитарных врачей и минимальные, но необходимые ограничения», - сказал Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что соблюдение этих требований и ограничений очень важно для победы над пандемией.

«Хочу выразить надежду, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни», - заключил Собянин.

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