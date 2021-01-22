РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Юнармейцы подмосковных Люберец стали участниками челленджа #ДобраяМаскаЮнармии, который проходит среди юнармейских отрядов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Цель челленджа – напомнить окружающим о важности ношения маски в общественных местах.

«Акция будет проходить до 20 февраля. Для участия необходимо разместить в своих социальных сетях фото, на котором юнармеец занимается любимым делом в маске, с хештегом челленджа #ДобраяМаскаЮнармии», – говорится в сообщении.

Владельцы самых креативных масок получат ценные подарки от пресс-службы регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области.