РИАМО - 22 янв. В Подмосковье действует губернаторская программа, в рамках которой семьи могут подать заявку на получение льготного кредита на покупку жилья, в 2021 году планируется выдать более 1 тысячи кредитов, говорится в сообщении министерства жилищной политики региона.
Программа «Семейная ипотека» осуществляется в Московской области с 1 июня 2020 года. По ней можно приобрести квартиру в кредит по ставке, сниженной на 3 процентных пункта. Рассмотрение заявки составит от 3 до 10 дней.
После одобрения заявки семьи могут обратиться за получением ипотеки в течение 12 месяцев.
Стать участником программы «Социальная ипотека» могут родители с российским гражданством, один из них должен иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. Помимо этого, место рождения и регистрации ребенка должны быть непосредственно в Московской области, а дата рождения - не ранее 1 января текущего года. Еще одно значимое условие - это наличие на территории РФ в собственности всех членов семьи жилых помещений общей площадью не более 18 квадратных метров на одного человека.
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