РИАМО - 22 янв. В Подмосковье бесплатными земельными участками обеспечили порядка 28 тысяч многодетных семей, одним из лидеров является городской округ Щелково, там земельные участки получили более 1,6 тысячи семей, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Мы один из регионов, который ведет очередь с самого начала. Уже 28 тысяч мы обеспечили участками. Возникают разные вопросы, конечно, но их возможно решать только после предоставления участка», - сказала Адигамова в эфире телеканала «360».

Она добавила, что лидерами по выдаче земельных участков для многодетных семей стали такие городские округа как Щелково, Орехово-Зуево, Сергеев-Посад, Раменский и Дмитровский. Например, в городском округе Щелково земельные участки получили уже более 1,6 тысячи многодетных семей.

В Подмосковье с начала года согласовали несколько участков земли для бесплатного предоставления 27 многодетным семьям региона в 14 городских округах.

Как бесплатно получить землю в Подмосковье многодетным семьям>>