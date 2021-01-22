РИАМО - 22 янв. Врачи столичной больницы имени В.В. Виноградова спасли руку мужчины, который работает на стройке, конечность пришили к животу, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Пациент ударился рукой и не обратил внимание на образовавшуюся гематому. К врачам молодой человек не обращался до тех пор, пока ему не стало совсем плохо.

«Врачи доставили его в отделение реанимации <...> в нестабильном состоянии и с признаками интоксикации. На левой руке был сильный отек», - говорится в сообщении.

Во время первой операции доктора очистили руку от некрозов, благодаря чему удалось стабилизировать состояние больного. Однако мышечная ткань на руке осталась оголенной. Была большая вероятность того, что руку придется ампутировать.

«Мужчина практически неделю провел в реанимации — из-за интоксикации все функции организма были перегружены и требовалось время на их восстановление. Когда его состояние стабилизировалось, провели повторную операцию, убрав остатки некроза», - добавляется в материале.

Мышцы на руке были практически оголены. Шансов на спасение конечности было мало. Чтобы избежать ампутации, врачи пришили руку к животу. Эта процедура называют итальянской пластикой. Она заключается в том, что на животе выделяется лоскут кожи, подкожной клетчатки и мышц живота, к ним пришивается рука.

Неделю пациент находился в больнице под наблюдением врачей. Затем его выписали на три недели домой. Сейчас мужчина идет на поправку. Все ткани прижились. Ему сделали еще одну операцию, вернув руке свободу.