РИАМО - 22 янв. Специалисты закончили ремонтные работы на памятнике полководцу Александру Суворову, установленном на Суворовской площади в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Бронзовую фигуру во весь рост создали скульптор Олег Комов и архитектор Вениамин Нестеров. Монумент открыли в 1982 году. Тогда это место называлось площадь Коммуны.

«Специалисты перебрали гранитную облицовку постамента скульптуры и пушек, очистили поверхности бронзы и гранита от загрязнений, докомпоновали сколы и загерметизировали швы, провели консервацию бронзы и уплотнили патину. Также они заменили разрушенные плиты мощения», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Монумент расположен в Мещанском районе Москвы. Площадь, на которой он установлен, назвали в честь полководца – Суворовской.

До Октябрьской революции площадь называлась Екатерининской, затем ее переименовали в площадь Коммуны, а в 1992 году назвали в честь Суворова.