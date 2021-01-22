РИАМО - 22 янв. Книга Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» стала самой популярной среди читателей электронной библиотеки Центральной пригородной пассажирской компании в 2020 году, ее скачали более 4,6 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна – грустная и глубокая история, происходящая во время Второй мировой войны. Она рассказывает о двух мальчиках, разделенных колючей проволокой. Роман был написан в начале XXI века. Издан более чем на 50 языках. Номинирован на два десятка литературных премий, в том числе и на British Book Award», - говорится в сообщении.

На втором месте по популярности находится роман Джоан Харрис «Леденцовые туфельки». В книге рассказывается, как стремительно меняется счастливая жизнь семьи, живущей над шоколадной лавкой, когда в их жизнь вторгается женщина в красных, блестящих как леденцы туфлях. Книгу скачали 4,5 тысячи раз.

Третье место заняла книга Изабель Отисье «И вдруг никого не стало». Это автобиография героической писательницы, которая несколько раз в одиночку совершила кругосветное плавание, пережила штормы и выжила на необитаемом острове. Книгу выбрали более 4,2 тысячи человек.

В десятку самых читаемых книг вошли: «Дерево йоги. Ежедневная практика» Б.К.С. Айенгар, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Таня Гроттер и Исчезающий Этаж» Дмитрия Емца, «Господа Головлевы» Михаила Салтыкова-Щедрина, «Как любить ребенка» Януша Корчака, «Первый человек в Риме» Колина Маккалоу и «Ты изменил мою жизнь» Абделя Селлу.

За 2020 год в библиотеке ЦППК зарегистрировались 38 тысяч новых пользователей. Их пик зафиксировали в августе – 23 тысячи новых читателей.

Цифровая библиотека ЦППК создана совместно с сервисом «ЛитРес». Приложение «Расписание и билеты ЦППК» доступно в AppStore и Google Play. В разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из представленных электронных или аудиокниг.

На цифровых полках доступны 100 произведений российских и зарубежных писателей. Список обновляется раз в три месяца.