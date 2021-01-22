РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В подмосковном Подольске около 10 компаний вакцинируют своих сотрудников от новой коронавирусной инфекции, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

В Подольске началась кампания по вакцинации сотрудников предприятий от коронавируса. В первую очередь прививают сотрудников объектов торговли, а также всех желающих.

«В гипермаркете «Глобус» 21 января прошла первая акция, в ходе которой вакцинировали пять сотрудников. Постоянного пункта там нет, нужны большие потоки, чтобы медики не простаивали. В среду, 27 января, мы снова будем там вакцинировать персонал гипермаркета. Через три недели на повторную прививку поедем. Также выразили желание привиться ООО «Гипфель», ПК «Подольское РАЙПО» - всего около 10 компаний. В настоящее время составляем списки желающих, собираем необходимые данные», - сказала Черногорова.

Всего в Подольске с начала масштабной вакцинации более 100 сотрудников объектов торговли записались на прививку. Жители могут вакцинироваться как централизованно на предприятии, так и самостоятельно.

В округе работают четыре прививочных пункта: в Подольской районной больнице, взрослой поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2. Записаться на прививку можно через единый региональный колл-центр: 8(800)550-50-30, через портал государственных услуг Московской области, по короткому номеру 122, через регистратуру поликлиники или больницы или придя лично в медучреждение.

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